. Non ancora, almeno., volato il 19 marzo in Argentina per stare vicino alla madre malata,, dove sta trascorrendo la quarantena insieme alla sua famiglia. Con la ripresa degli allenamenti che si avvicina (potrebbe essere fissata il 4 maggio),, tra cui appunto Higuain, oltre Douglas Costa, Pjanic, Khedira, Ronaldo.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, sono tre i motivi dietro a questa presa di posizione dell’attaccante.Higuain è realmente preoccupato per la situazione che sta vivendo il Piemonte.Se anche gli allenamenti dovessero riprendere il 4 maggio, qualora regnasse ancora incertezza sulla ripresa del campionato, vorrebbe svolgere la preparazione fisica a casa, in patria. Ritiene un rischio inutile tornare solo per allenarsi.- Il secondo motivo è legato alla difficile situazione che ha in casa., questo è una della cause che infatti hanno spinto Gonzalo a lasciare in fretta e furia l’Italia lo scorso 19 marzo., che risiedono in Argentina.Un vero e proprio muro contro muro: di rinnovo oramai non si parla più, i bianconeri seguono altri attaccanti centrali, vogliono sostituirlo.e così è scesa ancor di più la voglia di rientrare alla Continassa.