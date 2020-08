Clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale "Chi", che avvalora le numerose voci che si sono susseguite negli ultimi mesi: "Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta sono la supercoppia dell'estate". Durante il lockdown i due si sono conosciuti sul set di una pubblicità di un'azienda di fitness, poi sono stati protagonisti di un "chiacchierato" Tik Tok: le ultime novità vedono la Leotta in vacanza in Sardegna in compagnia di alcune amiche e del fratello e Ibra, apparso improvvisamente in Costa Smeralda. Il terzo indizio riguarda una confidenza fatta dal fuoriclasse del Milan ad un amico, al quale avrebbe ammesso che sarebbe scoccata la scintilla con la conduttrice di Dazn.



IBRA E LA LONTANANZA DALLA MOGLIE - Si parla anche di una cena al Sottovento, alla quale avrebbero partecipato i due protagonisti, ognuno accompagnato dal proprio gruppo: non ci sono al momento foto dell'incontro, in quanto la serata si sarebbe svolta all'interno di un privé esclusivo. Nel frattempo la stampa svedese getta benzina sul fuoco, con molti mass media concordi nel raccontare una lontananza, non solo fisica e forse incolmabile, tra Ibrahimovic e la moglie