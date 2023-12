Il Barcellona fuori dalle coppe Uefa? È un rischio più che concreto con l'indiscrezione rilanciata da Die Welt che ha del clamoroso e che sta facendo il giro d'Europa ancor più perché arriva a pochi giorni dalla tremenda vittoria del club catalano (e del Real) come principale fautore della Superlega alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.



FAIR PLAY FINANZIARIO - Secondo il quotidiano tedesco la Uefa ha aperto un fascicolo importantissimo nei confronti del Barcellona poiché il bilancio analizzato dalla camera di controllo sarebbe "un disastro". I club iscritti alla Uefa e ancor più quelli in regime di Fair Play Finanziario sono tenuti a compensare le spese con entrate corrispondenti tenendo sotto controllo costi e monte ingaggi. Il Barcellona avrebbe sforato pesantemente questi parametri.



DUE ANNI DI STOP - Secondo Die Welt la sanzione che la Uefa sta pensando per il club catalano è l'esclusione per almeno due o tre anni dalle coppe per violazione delle norme finanziarie. Lo slancio del Barcellona verso la Superlega, oltre che a livello economico è da leggero proprio in quest'ottica.