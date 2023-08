Le parti si erano avvicinate, alla Continassa filtrava anche un cauto ottimismo: ilera arrivato a una valutazione di circa 60 milioni per, la Juve era scesa fino a 75, sempre bonus inclusi. Fissata a quota 40 milioni invece quella di Romelu. Ma proprio nel giorno in cui la dirigenza bianconera si aspettava un affondo decisivo da parte del Chelsea dopo l'infortunio che ha fermato per quattro mesi Christophe Nkunku,. Comunicata infatti la decisione di valutarepoi eventualmente si potrà parlare anche di Vlahovic ma non in questi termini. E se la Juve non dovesse concludere l'operazione Lukaku, in assenza di altre proposte dall'Europa allora da Londra si proverà a sfruttare l'extra-time del mercato in Arabia Saudita.L'affare, pur congelato,: il Chelsea, molto semplicemente, non ha intenzione di cambiare le proprie valutazioni (30+5 ultima richiesta, 20+5 ultima offerta) e lo ha comunicato alla Vecchia Signora, dando una brusca frenata a quelli che erano i piani di Giuntoli.è stato in Germania per un consulto medico circa la pubalgia che ne ha condizionato il rendimento negli ultimi mesi, quindi ha segnato unabianconeri e incassato, che comunque si è messo a disposizione della società nel caso si presentino situazioni vantaggiose dal punto di vista economico. Come poteva essere lo scambio con Lukaku nelle idee della Juve, che adesso deve modificare i suoi piani.