Colpo di scena clamoroso: il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto in toto il ricorso del Napoli e imposto la disputa della partita contro la Juventus che non era stata giocata lo scorso 4 ottobre. Al club azzurro verrà restituito anche il punto di penalizzazione, mentre al club bianconero saranno sottratti i 3 punti assegnati all'epoca, dopo il pronunciamento del Giudice Sportivo.



QUALE DATA? Completamente ribaltati dunque i verdetti del Tribunale Federale e della Corte di Appello Sportiva e da adesso nasce il problema di trovare una data utile per far disputare la partita, considerando i numerosi impegni delle due squadre. Il 13 gennaio, indicata sin dall'inizio come l'unica possibile, coincide con i rispettivi impegni in Coppa Italia contro Genoa ed Empoli, a una settimana esatta dalla sfida di Supercoppa Italiana a Reggio Emilia.



GLI INDIZI - I primi segnali all'insegna dell'ottimismo in casa Napoli erano arrivati nei giorni scorsi, quando la FIGC aveva deciso di non costituirsi in questo processo e aveva dunque rinunciato a difendere le decisioni assunte precedentemente dalla Giustizia Sportiva. E nel corso del suo intervento, il procuratore nazionale dello Sport Alessandra Flamminii Minuto aveva utilizzato termini molto forti per commentare il pronunciamento della Corte di Appello Sportiva: "Non era una scelta, ma un obbligo. Il Napoli non aveva una neanche una ragione su un milione per sottrarsi alla sfida. La Corte Sportiva d’Appello ha il passo più lungo della gamba".