Getty Images

Clamoroso, il passaggio di Guessand dall'Udinese alla Salernitana salta per... due secondi!

Federico Targetti

57 minuti fa



L'ultimo giorno di calciomercato invernale si è concluso, e come sempre si registrano corse contro il tempo e avvenimenti insoliti.



Come riferito da Gianluca Di Marzio su Sky, infatti, il passaggio di Axel Guessand alla Salernitana è saltato in maniera clamorosa.



Chi è Guessand? Guessand è un difensore centrale francese del 2004 che era tesserato per l'Udinese, e che i friulani avevano raggiunto l'accordo per cedere alla Salernitana. Tutto fatto, eppure Guessand non giocherà per il Cavalluccio.



Il trasferimento è stato predisposto e inviato all'ultimo secondo, teoricamente appena in tempo, ma la Lega l'ha ricevuto con due secondi di ritardo rispetto alla deadline della mezzanotte. Questo ha di fatto inibito l'operazione. Guessand, quindi, per il momento rimane all'Udinese e non potrà spostarsi in Italia, ma solo dove il mercato in entrata è ancora aperto.