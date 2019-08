Arrivano notizie importantissime dalla Francia per il futuro di Neymar. Secondo quanto riportato da L'Equipe il club parigino ha rifiutato già 3 offerte ufficiali arrivate per la stella brasiliana. La prima del Barcellona prevedeva i cartellini di Rakitic e Coutinho oltre a 40 milioni cash. La seconda, sempre dei catalani, era di un prestito con diritto di riscatto fissato a 160 milioni. Ciò che è clamoroso è però il no rifilato al Real Madrid all'offerta di 100 milioni cash più i cartellini di Keylor Navas, James Rodriguez e Gareth Bale. E secondo il media parigino tutta questa attesa potrebbe rimettere in corsa anche la Juventus.