Un futbolista peruano fue detenido en pleno juego por usurpación de identidad.#ElRepasadorPy #ExperienciasReales pic.twitter.com/LsshntbpWR — El Repasador (@elrepasadorpy) 18 agosto 2018

Coppa di, sfida tra. Minuto 25, la Polizia fa irruzione in campo e interrompe la partita.- Il giocatore è stato prelevato dal terreno di gioco e scorato fino alla macchina che lo ha portato via. L'attaccante è accusato di aver giocato per due anni sotto falsa identità, fingendosi Montalvo, quando il suo vero nome è, la difesa del calciatore mentre usciva dal campo. La gara si è conclusa col ritiro dei padroni di casa e il passaggio al turno successivo dello Sport Huanta.