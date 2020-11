Clamoroso episodio, ieri sera, in Cosenza-Salernitana, sfida vinta dai campani, ora primi in classifica in Serie B. L'allenatore dei calabresi, Roberto Occhiuzzi, sotto 1-0 per il gol di Tutino, ha deciso di cambiare la formazione, facendo 3 cambi: dentro Petre, Sacko e Ba, fuori Carretta, Bittante e Bruccini. C'è un problema però: Bruccini non si accorge di essere stato sostituito e... resta in campo. Anche l'arbitro non se ne accorge, per questo motivo la gara va avanti per qualche minuto in 12 contro 11.



La panchina della Salernitana, poco dopo, richiama il direttore di gara per fargli notare il tutto: ammonito Ba al 78esimo (entrato per Bruccini al 76esimo, senza aspettare l'uscita del compagno), che poco dopo viene ammonito di nuovo (all'81esimo) per un altro fallo. Da 12 contro 11 a 10 contro 11 in pochi, pochissimi minuti.