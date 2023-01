اتنبرج يتقدم باستقالته لاتحاد الكرة



تقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من منصبه مساء اليوم الثلاثاء.



ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا غدًا الأربعاء، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج. pic.twitter.com/3wk3I7MHKr — EFA.eg (@EFA) January 24, 2023

Complicee le relative minacce, l'ex arbitroha dovuto abbandonare il ruolo di capo degli arbitri nella Federcalcio egiziana. Il fischietto inglese, adesso 47enne, è finito al centro delle polemiche dopo le polemiche scatenate da Mortada Mansour, presidente dello, club 14 volte campione in Egitto: quest'ultimo ha colpevolizzato Clattenburg di essere aver lasciato la compagna perLe relazioni omosessuali, sebbene legali in Egitto, non sono ben viste dall'opinione pubblica: da qui le accuse all'arbitrocon tanto di rischio alla sua incolumità. Scontate quindi le dimissioni da numero uno degli arbitri arrivata nella serata di martedì.