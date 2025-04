Clamoroso in Frosinone-Cosenza: Kourfalidis espulso a meno di 30 secondi dal suo ingresso in campo

Mondadori Portfolio via Getty Images

E' durata meno di 30 secondi la partita di Christos Kourfalidis in Frosinone-Cosenza. Il centrocampista degli ospiti, entrato al 77' e 22 secondi, è stato espuso alla prima azione per un brutto fallo su Bacella.

Avanti 2-1, Alvini lo ha schierato al posto di Cruz. A pochi istanti dall'ingresso in campo, circa 15 secondi, nel tentativo di contendere un pallone all'avversario, lo ha colpito con un calcio in faccia. Un'entrata che, inizialmente, era stata punita dall'arbitro Cosso con il giallo. Solo dopo il richiamo del Var il direttore di gara ha cambiato la decisione, scegliendo per l'espulsione.

A tabellino l'espulsione è segnata al 79', ma, di fatto, la partita, se si esclude il tempo perso per il consulto del Var, di Kourfalidis è durata meno di 30 secondi. Alla fine il Frosinone ha trovato il pareggio al 97', con il Cosenza che è salito a 26 punti, rimanendo all'ultimo posto in classifica.