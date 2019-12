Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato l'impresa dell’Esteghlal di Andrea Stramaccioni, che dopo 4 giornate di campionato era penultima con 2 punti e ora, in seguito a un incredibile rimonta con 9 vittorie nelle ultime 10 gare e al successo di giovedì scorso nello scontro diretto davanti a 100.000 spettatori contro lo Shahr Kodro, si ritrova prima in classifica dopo 6 anni. Dominio assoluto della squadra di Strama: gioco spettacolare e miglior attacco del campionato per distacco: 25 gol, la seconda è a 18 reti.



IL NUOVO CASO - In campo la squadra vola, fuori la situazione non è semplicissima e ieri notte è stato scritto un nuovo capitolo di un'avventura complicata per l'allenatore italiano: la FIFA sembrerebbe aver rilevato delle irregolarità nei pagamenti del club e avrebbe sospeso la presente e futura validità del contratto di Stramaccioni, che oggi non ha potuto dirigere l'allenamento ed è rimasto in borghese a bordo campo a guardare i suoi ragazzi. Le severe norme internazionali a riguardo, specialmente per un club come l'Esteghlal che fa la Champions League Asiatica, potrebbero portare anche all'immediata cessazione del contratto dell'allenatore a causa della inadempienza contrattuale del club.



LE REAZIONI - Al termine della seduta di oggi c’era molto nervosismo fra i giocatori, e il capitano Voria Ghafoori ha espresso tutto il suo dissenso per la situazione, spiegando che sarebbe assurdo perdere l’allenatore che li ha riportati in testa alla classifica dopo così tanto tempo e per di più a due giorni dalla prossima partita di campionato. Da parte dei tifosi c'è grande pressione sul club, placata solo parzialmente da uno dei dirigenti dell'Esteghlal, Khalizadeh, il quale ha rassicurato tutti dicendo che si tratta solo di un problema burocratico che verrà risolto entro domani mattina e che Stramaccioni sarà regolarmente in panchina a guidare la squadra lunedì nella difficile trasferta contro il Paykan.