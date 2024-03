Clamoroso in MLS: gol-vittoria da centrocampo al 100' VIDEO

THAT'S WHY THEY CALL IT THE WINDY CITY



Stoppage-time scenes in Chicago! pic.twitter.com/8vZQppXIHL — Major League Soccer (@MLS) March 16, 2024

L'eroe di giornata in MLS è Kellyn Acosta, centrocampista classe '95 dei Chicago Fire e uomo-copertina della quarta giornata del campionato americano.. Un successo clamoroso nel quale è stato decisivo il primo gol di Acosta con i Chicago Fire che l'hanno preso a gennaio da svincolato dopo al fine del contratto con il Los Angeles FC.- Il giocatore statunitense ha messo la firma finale in una partita che i Chicago stavano perdendo 1-3 fino a venti minuti dalla fine. Poi, è successo di tutto: all'84' arriva il gol di Gutierrez su calcio di rigore che accorcia le distanze, al 95' il belga ex Gent Cuypers segna il gol del pareggio ma non è ancora finita.; con quello che forse è un lancio lungo per un compagno ma diventa un tiro che sorprende il portiere avversario e finisce in porta.- E' la prima vittoria in campionato per i Chicago Fire, a quattro punti nel Gruppo Est della Major League Soccer. Prima di questa vittoria avevano pareggiato al debutto contro il Philadelphia e poi due ko di fila contro Cincinnati e Columbus Crew.con 10 punti nelle prime cinque partite (una gara in più rispetto ai Chicago Fire).