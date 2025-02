Clamoroso in Olanda, l'Heerenveen prende gol in 12 contro 11. Van Persie: "Scandaloso"

ANP/AFP via Getty Images

Incredibile quanto accaduto in Eredivisie, durante Heerenveen-Fortuna Sittard, valida per la venutnesima giornata del campionato olandese. A pochi minuti dalla fine, infatti, il Fortuna Sittard si è trovato in campo con 12 uomini a causa di un errore dopo un doppio cambio.

COSA E' SUCCESSO - All'88' gli ospiti hanno inserito Grujcic e Johnson per Fosso e Dahlaus, ma quest'ultimo non ha lasciato il campo, giocando per un minuto, uscendo solo all'89'. La confusione è stata generata dal fatto che Edouard Michut, dopo la segnalazione del cambio, ha corso al fianco di Fosso, non per uscire, ma per chiedre indicazioni al tecnico. Al 90', poi, il Fortuna Sittard ha trovato l pareggio con Guth.

IMPENSABILE - Il commento di Van Persie, allenatore dell'Heerenveen, a Espn: "Prima del loro goal è accaduto un qualcosa di speciale. Il Fortuna ha avuto per un minuto dodici uomini in campo, a quanto pare è consentito. Si riesce ad immaginare una cosa del genere? Di solito non parlo mai con gli arbitri, ma non è possibile che una squadra giochi in dodici. Ho chiesto all quarto uomo se non fosse il caso di fare qualcosa. E’ una cosa che non si può spiegare, penso che sia scandaloso".

RIPETIZIONE - In seguito a queto errore, la federazione olandese ha chiesto consulenza all'IFAB per capire se ci sono gli estermi per ripetere la gara. Il rischio c'è.