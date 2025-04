Clamoroso in Serie C: giocatore del Sorrento espulso dopo 34 secondi per un pugno a un avversario, la ricostruzione

Paolo D'Angelo

14 minuti fa



Ha del clamoroso quanto successo in Serie C nel corso della sfida valevole per la 36a giornata del girone C tra Giugliano e Sorrento. Dopo soli 34 secondi dall'inizio del match, l’attaccante rossonero Giuseppe Guadagni ha colpito, a palla lontana, con un pugno allo stomaco il difensore avversario Sulaiman Oyewale.



Un gesto che non è passato inosservato ed è subito stato sanzionato dal direttore di gara, con l'espulsione diretta per l'attaccante del Sorrento. Guadagni ha, poi, lasciato lo stadio sommerso dai fischi. Per la cronaca, la gara è proseguita con il doppio vantaggio dei padroni di casa, anche grazie alla rete di Oyewale.