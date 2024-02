Clamoroso in Slovenia, portiere sostituito dopo 10 secondi: il motivo

Situazione al limite paradossale, quella avvenuta nello scorso fine settimana nel massimo campionato sloveno. Sabato scorso, infatti, si è giocata la partita tra Olimpija Lubiana e Rogaska, valevole per il 20° turno della Prva Liga. Nella massima divisione della Slovenia, va fatta questa importante precisione, vige una regola ufficiale per la quale ogni squadra deve schierare nella sua formazione, assolutamente dal 1’, almeno un calciatore Under 21.



L’EPISODIO - La scelta del Rogaska è dunque ricaduta su un calciatore 17enne, il portiere classe 2006 Zan Lorber, all'esordio con la prima squadra. Il problema è che il giovane estremo difensore è rimasto in porta per soli 10 secondi, poco più. Infatti, il pallone è stato immediatamente spedito in fallo laterale ed è stata chiamata la sostituzione: dentro il portiere titolare, il 29enne Ajdin Mulalic.