Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, ha parlato della possibilità di fare un altro regalo ai suoi tifosi dopo Daniele De Rossi. Il numero uno del club argentino, infatti, ha ammesso di aver preso informazioni per un altro grande talento in uscita dalla Serie A: Mauro Icardi.



CONTATTI - Queste la parole di Angelici a Radio Cooperativa: ''Ho saputo che Burdisso ha parlato con Zanetti per conoscere la situazione di Icardi. Vale la pena chiedere, non ci perdiamo nulla''.