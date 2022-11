21.30 - La notizia bomba di stasera arriva a distanza di qualche giorno dalla comunicazione del secondo rinvio dell'Assemblea degli Azionisti, inizialmente previsto per lo scorso 23 ottobre e poi rimandato al 28 ottobre prima dell'ulteriore slittamento al prossimo 27 dicembre. Una decisione figlia dell'evoluzione dell'inchiesta Prisma della Procura della Repubblica di Torino sulle presunte alterazioni dei bilanci 2018, 2019, 2020 tra plusvalenze e manovra stipendi.



21.25 - Tutto il Cda della Juventus ha rassegnato le proprie dimissioni: dal presidente Andrea Agnelli, al vice Pavel Nedved passando per l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. E' atteso un comunicato ufficiale da parte della Juve.



21.00 - Un vero e proprio terremoto sta per verificarsi in casa Juventus. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, è in corso in questi minuti un Consiglio di Amministrazione straordinario del club bianconero, al termine del quale tutti gli appartenenti rassegneranno le proprie dimissioni.



seguono aggiornamenti...