Dal Portogallo, precisamente dall'emittente televisiva TVI, arriva una clamorosa notizia riguardante Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che ha iniziato in queste ore le proprie vacanze dopo l'eliminazione da Euro 2020, starebbe trattando il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2023.



PROLUNGAMENTO - La notizia riportata dai colleghi lusitani parte comunque dalla volontà di CR7 di lasciare la Juventus dopo 3 anni. Nelle scorse settimane tramite l'agente Jorge Mendes avrebbe però trovato una risposta negativa su un possibile ritorno al Real Madrid, così come quella del Manchester United e, per il momento, del Paris Saint-Germain (tutto dipende da Mbappé). Viste le difficoltà nel trovare una 'exit strategy', sarebbe così nata questa nuova possibilità a cui starebbe lavorando lo stesso super-agente portoghese. Nello specifico, complici i problemi dei bianconeri nel pagare i 31 milioni netti del suo stipendio, le parti starebbero lavorando al prolungamento di un anno fino al 2023, con la possibilità di spalmare su due stagioni l'attuale ingaggio.