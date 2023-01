».È una clamorosa accusa quella rivolta allarussa da, ala dellache fu anche protagonista di un passaggio non particolarmente fortunato allanella seconda metà degli Anni Novanta. La sua tesi è che, per arrivare più avanti possibile nel mondiale casalingo del 2018,, dove a suo dire fu determinante l'intervento del Re.Questa versione dei fatti è stata rivelata da Kanchelskis nel corso di una lunga intervista rilasciata a Russian Match Tv e riportata testualmente in due lunghi articoli sul sito dell'emittente (si veda QUI e e QUI ).Il pezzo forte è contenuto nella seconda parte dell'intervista, quando(che nel frattempo ha intrapreso la carriera da allenatore)durante i mondiali del 2018.«Per cosa lo dovrei sostenere? - ha risposto all'intervistatore -. Che forse non lo sai?». Dopo questo passaggio, il testo pubblicato da Match Tv contiene un frammento editoriale messo fra parentesi in cui si specifica che quanto affermato è opinione di Kanchelskis, rispetto alla quale la testata declina ogni responsabilità. Dal canto suo l'ex viola ha aggiunto dettagli alla sua versione, sostenendo chee illustrando le dinamiche avvenute nel retroscena dell'ottavo di finale che in modo inatteso vide la Russia eliminare la Spagna ai rigori. Qui Kanchelskis arriva a parlare di un'azione politica che avvenne ai massimi livelli per far andare le cose in un certo modo: «».Sembra fantapolitica e forse lo è davvero. Ma lui è convinto di ciò che dice. Gli auguriamo anche di poterlo dimostrare.@Pippoevai