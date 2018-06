Non solo Nainggolan e Dembelé nel mirino. L'Inter non si ferma più e sta preparando un clamoroso assalto a uno dei giocatori più rappresentativi del Milan: secondo quanto annunciato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra si è mossa in questi giorni per il colpo Suso. Tanti i contatti con il suo agente Alessandro Lucci anche nella sede dell'Inter stessa, il ds Ausilio ha chiesto informazioni per capire la fattibilità dell'acquisto e anche il Milan sarebbe stato avvisato delle mosse nerazzurre.



POSSIBILE SCAMBIO - Suso è legato al Milan da una clausola rescissoria da circa 40 milioni di euro valida solo per l'estero; ma senza Europa League, potrebbe pensare di salutare il Diavolo. Ecco perché l'Inter si è mossa proponendo anche un possibile scambio: Antonio Candreva nell'operazione più naturalmente un ricco conguaglio, nome che però non entusiasma la dirigenza del Milan, tutt'altro. Mirabelli preferirebbe valutare le opzioni che portano a Ivan Perisic o Marcelo Brozovic, portati proprio da lui all'Inter quando lavorava al fianco di Ausilio, ma è chiaro che i nerazzurri non vorrebbero privarsene. Lavori in corso, non sarà facile anzi l'operazione è più che complessa. Ma l'Inter ci prova: vuole Suso, assalto partito.