Laprepara il colpo ad effetto a centrocampo, ma la clamorosa sorpresa può arrivare tra i pali:. Terminata l'esperienza aldopo una sola stagione, il 41enne portiere sarebbe vicino al rientro in bianconero: ancora da calciatore, secondo quanto riferito da Sky Sport Buffon tornerebbe come vice-agli ordini di Sarri, spingendo Perin verso la partenza. Un'ultima esperienza in campo, preludio di un futuro ingresso in dirigenza.Una notizia che ha stupito l'entourage di Gigi, attualmente in vacanza con la famiglia in Corsica. Il suo rientro è previsto a fine settimana, lunedì è in programma un incontro con l'agente Silvano Martina per decidere il proprio futuro. La Juve ci pensa: il ritorno di Buffon è un'opzione.