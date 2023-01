Il futuro di Sergej Milinkovic Savic è inevitabilmente un rebus che attira tantissimi tifosi di tutta europa. Della Lazio in primis, con quel rinnovo che non arriva e le voci di mercato che si susseguono. Della Juve subito dopo, dato che il serbo è da tempo il principale obiettivo a centrocampo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero nelle ultime settimane il Sergente è apparso svogliato e poco concentrato in allenamento al punto da convincere Sarri a dare il via libera ad un'eventuale cessione già in questa sessione di gennaio.