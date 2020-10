Tutto confermato.Lo ha comunicato la Lega Serie A con una nota ufficiale: "​La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45". Una presa di posizione che arriva dopo quella della Juventus, che in serata aveva ribadito l'intenzione di scendere in campo regolarmente.