Fernando Llorente cerca squadra, lo fa da un po'. Ma adesso è arrivato il momento. Anche di accettare il fatto di dover ridimensionare le proprie aspettative. Si è proposto anche alla Juve, infatti. Ma il club bianconero è stato chiaro: no, grazie. Anche perché da club concorrente il Napoli vorrebbe un conguaglio da circa 5 milioni, in caso contrario lascerebbe allo spagnolo il cartellino in mano.