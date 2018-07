Sogno o realtà? In tutto il mondo quest'oggi fa rumore la prima pagina del quotidiano Marca, vicinissimo al Real Madrid da anni e con questo titolo: "La Juventus fa sul serio per Cristiano Ronaldo", si legge a proposito del campione portoghese. "Il club campione d'Italia ha avviato la trattativa, offerti 4 anni di contratto e 120 milioni di euro al Real da subito, si tratta con CR7", aggiunge Marca.



In più, un dettaglio da non sottovalutare: "Ronaldo ha garantito alla Juventus che ci potrà essere dal Real Madrid un sostanzioso sconto sulla sua clausola rescissoria", conclude il quotidiano. Dopo le voci in Italia degli ultimi giorni, la bomba dalla Spagna: la Juve vuole Cristiano Ronaldo.