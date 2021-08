Una notizia che diventa ufficiale alle 19.45 del 5 agosto 2021 e che entra per sempre nella storia del calcio: Leo Messi lascia il Barcellona. Con una nota apparsa sul proprio sito, il club blaugrana comunica l'interruzione definitiva del rapporto col suo miglior calciatore di sempre, a causa dei problemi economici del club e dell'impossibilità di trovare una soluzione per il suo tesseramento, in nome delle regole e dei parametri imposti dalla Liga.



Questa la nota ufficiale del club: "Nonostante sia stato raggiunto un accordo con l'intenzione di firmare un nuovo contratto, non si potrà formalizzare a causa degli ostacoli economici e strutturali (la normativa della Liga spagnola). A fronte di questa situazione, Leo Messi non resterà legato al Barcellona e le due parti esprimono il loro fortissimo rammarico per essere riusciti ad esaudire i rispettivi desideri. Il Barcellona vuole ringraziare con tutto il cuore il giocatore per l'apporto che ha dato e manifestargli l'apprezzamento del club, augurandogli il meglio per il suo futuro".