Si fa sempre più drammatica la situazione del Milan nei confronti della Uefa. Secondo quanto riportato da molti media internazionali Il massimo organo di controllo della Uefa ha negato al club rossonero la concessione del Settlement Agreement.



SUB JUDICE - Il club rossonero andrà quindi a giudizio in tribunale entro giugno, ma le sanzioni potrebbero essere ben più gravi del previsto. I motivi del rinvio, riporta Gazzetta dello Sport sono praticamente gli stessi del no dato al Milan per il Voluntary Agreement. Prima di tutto le troppe incertezze sul rifinanziamento che non si è concluso e non si sa se (e quando) verrà concluso. Troppe sono anche le incertezze sull’azionista di riferimento, Yonghong Li, la cui figura resta avvolta nel mister. Infine restano incerti anche i ricavi futuri, soprattutto quelli cinesi.