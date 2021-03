Thomas Müller, dopo 21 anni (comprese le giovanili), 571 partite, 212 gol, 9 titoli nazionali e 2 Champions League, potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Il trentunenne tedesco, in un’intervista al Times, ha detto che non avrebbe problemi a farlo.



“Amo il Bayern da prima di iniziare a giocarci, ma a volte ci sono delle situazioni in cui devi prendere in considerazione la possibilità di giocare per un altro club. Per me non ci sarebbe nessuna vergogna e nessun problema” ha spiegato l’attaccante campione del mondo.