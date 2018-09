Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera: "Marotta dice addio alla Juventus. Era arrivato a Torino 8 stagioni fa, ricoprendo subito l’incarico di direttore generale, quindi anche quello di amministratore delegato. L’annuncio pubblico arriva pochi minuti dopo la vittoria della Juventus sul Napoli: «Non sarò più amministratore delegato, resterò responsabile dell’area tecnica». Dettagli. L’avventura in bianconero è ormai alle spalle. E il Napoli bussa già alla porta. Una separazione consensuale, nata da uno scontro «insanabile» con il presidente Andrea Agnelli. La decisione «nasce dalla Juve, non dalla Fiat». John Elkann non c’entra. Il presidente di FCA lo aveva chiamato dalla Sampdoria, non è stato lui a «scaricarlo»".