Neymar potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain nei prossimi giorni. Ma dietro all'addio non ci sarebbe né l'offerta del Barcellona, dell'amico Xavi, né quella dell'Al Hilal, che perso Victor Osimhen sta pensando a ONey per rinforzare l'attacco. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo il talento brasiliano classe 1992, in scadenza nel 2025, sta trattando la rescissione del contratto, con l'obiettivo di scogliere ogni legame per poi essere libero di accasarsi in un altro club, a parametro zero. Una mossa condivisa dal Psg, convinto che per l'ex Santos non ci sia mercato. Al Khelaifi, che ha incassato il no di Mbappé a lasciare Parigi, deve ridurre i costi: liberare Neymar significa risparmiare, al lordo, circa 88 milioni di euro.



SOGNA IL BARCELLONA - Neymar guadagna infatti 3,675 milioni di euro lordi al mese, all'anno poco più 44. Un'enormità, per un giocatore che da tempo si sente fuori al progetto Psg, che dal 2017 ha giocato 173 partite, meno di 29 all'anno, con 118 gol realizzati. Il sogno del miglior marcatore della storia del Brasile con 77 gol è quello di tornare al Barcellona, il club che ha lasciato sei anni fa. E' passata un'era calcistica, nel 2017 il Psg spese 222 milioni di euro per il suo cartellino, rendendolo il giocatore più pagato di tutti tempi, ora rischia di dovergli pagare una buonuscita per liberarsi di lui.