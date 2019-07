Il Napoli nelle ultime ore si era avvicinato in modo quasi decisivo a Pepé. A confermarlo era stato anche il presidente del Lille, che ieri mattina aveva confermato l'accordo con De Laurentiis per 80 milioni. Mancava solo un ultimo tassello per la fumata bianca: l'accordo con il giocatore. Intesa che, però, non è stata trovata, con Pepé che ha preferito accettare l'offerta dell'Arsenal.



I DETTAGLI - Non è un mistero che il giocatore preferisse la Premier League e, appena è arrivata una chiamata concreta, ha accettato il corteggiamento del campionato inglese. I Gunners sono arrivati ad offrire circa 6 milioni netti a stagione, oltre che commissioni decisamente più corpose agli agenti del ragazzo. Niente Napoli, quindi, con buona pace di De Laurentiis, che era arrivato davvero a un passo da Pepé, ma è stato beffato proprio al fotofinish.