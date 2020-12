Il nuovo anno per il mondo del calcio rischia di aprirsi come peggio non potrebbe.sull'ambito di applicazione delprevista dal Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 per i lavoratori stranieri impatriati in Italia -che avessero trasferito la residenza fiscale nel nostro Paese - può rimettere tutto in discussione. Dall'estate 2019 ad oggi, anche le società italiane hanno potuto acquistare e tesserare alcuni dei campioni più appetiti nel panorama europeo grazie a una norma che permetteva diSe prima un ingaggio al lordo di 10 milioni di euro significava un netto di 5,5 per il giocatore in questione, la modifica apportata dal Decreto Crescita del 2019 ha permesso agli stessi soggetti di mettersi in tasca 7,5 milioni netti. Un bel guadagno rispetto al passato recente, ma che secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate - "su parere conforme del Ministro dell'Economia e delle finanze" -La circolare diffusa lunedì specifica espressamente che "ai richiamati soggetti (gli atleti professionisti)previsto nell'articolo 16 comma 5-quater (quello modificato dal Decreto Crescita) in esame. di cui al successivo comma 5-quinquies del medesimo articolo 16".- In sostanza,E che solleva una questione di estrema delicatezza per le società calcistiche, che avrebbero beneficiato di una tassazione privilegiata in questo arco di tempo pur senza avere i requisiti per reclamarla. Sia ben chiaro, non per una loro violazione delle norme, bensì per una "svista" di natura formale di chi avrebbe dovuto effettuare tutti i passaggi necessari per far entrare in vigore questo articolo di legge.In un momento particolarmente incerto sotto il profilo politico - con i venti di crisi alimentati da alcuni esponenti del Governo Conte -che potrebbe aver generato anche un danno all'Erario?In sostanza, il Fisco italiano rileva in data odierna che la modifica all'articolo 16 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 - che già prevedeva un trattamento 'speciale' per i lavoratori arrivati in Italia - che ha portato la tassazione sul reddito dal 45% a circa il 25% per i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due anni precedenti e che si sono impegnati a farlo per i due successivi.