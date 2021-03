Una storia pubblicata su instagram dettata probabilmente dalla rabbia del momento e prontamente rimossa non è passata inosservata nel corso della notte. A pubblicarla è stato il terzino del Milan Theo Hernandez che, ancora furente contro l'arbitraggio di Pasqua che gli ha negato un calcio di rigore anche dopo un controllo al var,ha sfogato sui social la sua rabbia.



Una foto di Pasqua che invita a rialzarsi a cui ha aggiunto 4 emoticon rappresentanti il voltastomaco a cui ha aggiunto anche la classica emoticon del "non ci credo" o meglio del "ma come si fa?" che non ha bisogno di spiegazioni.



La storia come detto è stata prontamente rimossa, ma è stata immediatamente salvata da qualche utente e sta comunque facendo il giro del web. Una scelta d'istinto che, però, potrebbe costare caro al giocatore rossonero che ora rischia fino a una squalifica oltre a una presa di posizione interna del Milan stesso.