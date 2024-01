Clamoroso PSG: Mbappè andrà al Real Madrid a zero a giugno, tutti i dettagli

Gabriele Stragapede

La notizie è di quelle che possono sconvolgere gli equilibri del calciomercato e dei top club mondiali. Dalla Germania, infatti, in particolar modo da Sport Bild, è arrivata un’indiscrezione clamorosa: Kylian Mbappé ha deciso il suo futuro. L'attaccante francese classe 1998, in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 con il Paris Saint-Germain, ha preso una decisione definitiva. Non rinnoverà il suo contratto con i parigini e si unirà, a partire dal prossimo 1° luglio, al Real Madrid. L'ex Monaco ha valutato ogni possibilità e ha scelto di provare a vincere tutto in Europa (in primis, quella Champions League sfiorata a Parigi nel 2020) e tornare a essere il miglior giocatore del mondo a Madrid. Ora vanno limati i dettagli, dettagli importanti.



CONTRATTO E INGAGGIO – Dalla Germania, arrivano i primi rumors sul contratto: l’ingaggio richiesto dal francese è di 70 milioni di euro netti sino al 2029, una domanda economica del transalpino importante, ma inferiore a quanto percepisce ora al PSG (al momento il giocatore intasca, tra bonus e sponsor, circa 200 milioni di euro l'anno). Mbappè è pronto a tagliarsi l’ingaggio pur di vestire la maglia dei Blancos. Tuttavia, Florentino Perez, patron di casa Madrid, a causa dei parametri finanziari imposti e i limiti salariali delle Merengues, vuole chiudere l’arrivo del numero 7 della capitale francese con un contratto quinquennale da 35 milioni di euro a stagione, unito a un cospicuo bonus alla firma di 125 milioni di euro. Il Liverpool è definitivamente fuori gioco, seppur l’entourage di Mbappé avesse parlato in passato con il numero dei Reds, John W. Henry.



ADDIO PSG – Un addio, dunque, già scritto con il Paris Saint-Germain. Seppur Nasser Al-Khelaifi (che a RMC Sport aveva dichiarato: "Voglio che Kylian rimanga, questo è chiaro. È il miglior giocatore del mondo e la cosa migliore per lui è il Psg. È il centro del progetto. Dal punto di vista sportivo gli abbiamo dato tutto”) stia provando a convincere in extremis il calciatore a rimanere sotto la Tour Eiffel. Come? Semplice, con un rinnovo faraonico. L'offerta per convincerlo a restare è sul tavolo e non ha eguali: quadriennale da 100 milioni di euro netti all'anno, più di qualsiasi altro giocatore al mondo. Ma Mbappè sembra aver deciso, una volta per tutte: il futuro è al Real Madrid.