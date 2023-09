L'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, nel corso di un'intervista a Radio Cusano Campus, ha svelato di aver provato ad acquistare la Roma: "Nel 2020 stavo per prendere la Roma. A fine 2019 inizio 2020 c’è stato un momento in cui la gestione Pallotta era "traballante". Con Guido Fienga si era allora ipotizzato di vendere la Sampdoria e acquistare la Roma. Ho anche preso contatti con Barnaba, la persona incaricata da Pallotta per vendere la Roma".



SU MOURINHO - "Non avrei puntato su Mourinho, per cui nutro stima ma considero più un motivatore che un allenatore, come anche Gattuso. Il mio sogno è poi svanito. Già ai tempi della famiglia Sensi mi ero avvicinato alla Roma, ma non ero ancora pronto. Apro comunque le porte per il futuro, ma nel frattempo ci tengo a fare gli auguri all’operato dei Friedkin".