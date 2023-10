L'ex portiere del Siviglia Yassine Bounou ha svelato alcuni retroscena di mercato, confermando di aver rifiutato alcuni dei più importanti club europei durante la finestra estiva di mercato .



LE PAROLE - "In estate potevo andare al Paris Saint-Germain, al Real Madrid o al Bayern Monaco, ci sono stati contatti con questi tre club durante la sessione di mercato estiva. Ad un certo punto dovevo scegliere, ma purtroppo in questi tre club sarei stato solo una alternativa. Al Real avrei giocato per sotituire Courtois, al Bayern Neuer e al PSG sarei stato il vice di Donnarumma. Io volevo un progetto in cui essere titolare. Quindi ho scelto l’Al Hilal".