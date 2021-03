Juve-Napoli viene rinviata ancora. Dopo il mancato svolgimento lo scorso 4 ottobre a causa della decisione dell'Asl campana di non far partire la squadra di Gattuso, la Lega Serie A ha decretato un nuovo rinvio.



LA NOTA - Nel comunicato diffuso dalla Lega, infatti, si legge: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, su richiesta delle società Juventus FC e SSC Napoli, dispone il rinvio a mercoledì 7 aprile 2021, con inizio alle 18.45, del recupero della gara della 3° giornata di andata del Campionato di Serie A TIM JUVENTUS-NAPOLI, originariamente programmata per domenica 4 ottobre 2020 e successivamente rinviata a mercoledì 17 marzo 2021".