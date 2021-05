E rivoluzione fu. No, la Superlega non c'entra, la Coppa Italia sì. Già, perché nel corso di un Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio, come riporta Calcio e Finanza, è stato deciso di modificare la coppa nazionale: via le squadre di C, con 40 squadre, solo di Serie A e B, ai nastri di partenza, con inizio fissato per il prossimo 15 agosto, data in cui scenderanno in campo anche 12 squadre di A.



Si cerca, così, di valorizzare il torneo, regalando da subito sfide interessanti per il pubblico e per le televisioni. Togliendo, però, la possibilità a club di C di calcare palcoscenici importanti, come avevano fatto nel recente passato Pordenone, Novara e Alessandria.