Daniele Rugani è stato salutato dalla Juve anche ufficialmente come se non dovesse tornare più. Ma il suo contratto è lungo e pesante (3,5 milioni netti fino al 2023). E il Cagliari prima di ipotizzare un riscatto o un rinnovo del prestito dovrà almeno salvarsi. Così, aspettando la decisione finale di Giorgio Chiellini, nel caso in cui poi sia Matthijs de Ligt, che Leonardo Bonucci e Merih Demiral dovessero restare, per il ruolo di quarto centrale potrebbe anche tornare d'attualità proprio Rugani. La Juve ora ci pensa.