In casa Sampdoria, la questione allenatore ha preso una piega quantomeno bizzarra, e i sondaggi blucerchiati hanno coinvolto anche alcuni nomi a sorpresa. L'indiscrezione trapelata ieri in serata però ha del clamoroso, anche perché coinvolge l'ex tecnico Claudio Ranieri.



Secondo Sky Sport infatti Massimo Ferrero, tutt'altro che deciso su quale strada intraprendere, avrebbe telefonato persino a Ranieri, per sondare la sua disponibilità ad un incredibile ritorno. Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti, ma è piuttosto difficile pensare che il mister ex Roma possa tornare sui suoi passi, specialmente dopo le dichiarazioni rilasciate dal Viperetta in merito al costo del tecnico e alle frasi dello stesso Ranieri al momento del suo addio.