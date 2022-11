Nonostante il malore , l'arresto, i fatti dil'evidente astio dei tifosi, che hanno fatto capire in tutti i modi di non volere assolutamente un suo ritorno, Massimosembra intenzionato a tornare a gestire il club blucerchiato. Questa è l'indiscrezione rilanciata da Tuttosport oggi, in merito al Viperetta.Secondo il quotidiano Ferrero vedrà scadereil 6 dicembre, e vorrebbe. Ricordiamo che per il 23 novembre invece è attesa la seconda udienza davanti al Tribunale di Paola nel processo in cui Ferrero è accusato di bancarotta fraudolenta. Tutta da appurare invece la fattibilità di una simile operazione, considerando l'evidente clima teso con i tifosi già esasperati e palesemente schierati contro l'imprenditore romano.