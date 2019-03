In queste convulse giornate di trattativa, con le voci sulla cessione della Sampdoria che si rincorrono di continuo tra smentite, conferme e depistaggi, ha del clamoroso l'indiscrezione che sta circolando nel capoluogo ligure in queste ore. Si tratterebbe di una notizia epocale, perchè secondo alcune fonti il passaggio di mano della società da Massimo Ferrero a Gianluca Vialli sarebbe ormai cosa fatta.



L'emittente genovese Telenord però si spinge addirittura oltre: secondo quanto comunicato dalla televisione locale, le firme sarebbero già arrivate nella notte sulla base di 130 milioni di euro, consentendo a Ferrero di ottenere 100 milioni netti dalla vendita del club. Non solo firme, però: domani sarebbe atteso a Genova - il condizionale è d'obbligo in queste circostanze - anche il fondatore di York Capital Jamie Dinan, in viaggio verso Genova. Vialli invece si troverebbe già nel capoluogo ligure, in attesa del consiglio di amministrazione in programma in mattinata e che dovrebe ratificare il passaggio di consegne e la ridistribuzione delle cariche.