Non è un caso che Brexit cominci per B. E i fatti vengono a confermaper determinare i criteri di tesseramento post-Brexit dei calciatori provenienti dai paesi esteri, compresi quelli dell'Unione Europea,Uno smacco clamoroso, certamente mortificante. E poiché è proprio difficile pensare si tratti di distrazione o dimenticanza, bisogna prendere atto della realtà:La desolante verità giunge dalla lettura delle regole faticosamente stilate dalla FA, pubblicate il 1° gennaio sul sito della federazione e giunte dopo un lungo lavoro di mediazione con la Premier League, per adeguare le regole sui trasferimenti internazionali e il tesseramento, dopo la definitiva uscita del Regno Unito dall'UE. Si è trattato dunque di estendere ai 27 paesi dell'Unione le regole applicate ai calciatori provenienti dai paesi extra UE:L'adeguamento ha richiesto un lavoro complicato e il risultato è certamente provvisorio. Questa finestra di mercato invernale costituirà un primo test di rodaggio.. Il calciatore deve ottenere almeno 15 punti e la provenienza da un campionato di fascia alta è un vantaggio decisivo. Guardando la composizione delle fasce si scopre che la prima ospita le 4 leghe che assieme alla Premier compongono la lista delle Big Five: Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue 1.Non è utile passarli in rassegna tutte, dunque ci limitiamo a vedere quali siano le leghe inserite in seconda fascia: Primera Liga portoghese, Eredivisie olandese, First Division A belga, Super Lig turca e Championship inglese. La sconcertante verità si apprende alla lettura della quarta fascia. Lì troviamo i principali campionati di Repubblica Ceca, Croazia, Svizzera, Ucraina, Grecia, Colombia e Austria, la MLS Usa e tre campionati di seconda divisione appartenenti ai paesi i cui campionati maggiori sono collocati in prima fascia: Liga 2, Bundesliga 2 e Ligue 2.. Ciò che equipara la B italiana ai campionati di Lilliput. Un'umiliazione.E a questo punto ci aspettiamo che la Lega presieduta da Mauro Balata faccia quantomeno sentire la propria voce. Altrimenti vorrà dire che potrà inviare le proprie squadre ai tornei dei Paesi non riconosciuti. Quelli cui partecipava la mitica nazionale della Padania.@pippoevai