Clamorosa notizia arrivata dalla Spagna: David De Gea non prenderà parte al Mondiale per scelta tecnica. L'estremo difensore del Manchester United, scrive As, non è stato inserito dal ct della Spagna Luis Enrique nemmeno nella lista dei 55 pre-convocati. I portieri presenti in questa lista sono Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya e Kepa Arrizabalaga