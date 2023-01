Dopo Casa Pia e Spezia, la famiglia Platek si prepara ad allargare la propria galassia calcistica, con l'acquisto di una squadra polacca. Philip Platek, presidente americano dei liguri, è volato in queste ore in Polonia per concludere l'acquisto dell’LKS Lodz. Come riportato da Città della Spezia, si tratta di un passo decisivo per la chiusura dell'affare (per poco più di 3 milioni di euro).