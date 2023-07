Colpo di scena in panchina a Terni: torna Cristiano Lucarelli. La Ternana ha annunciato il ritorno dell'allenatore livornese, esonerato lo scorso 21 giugno, con un comunicato ufficiale: "La Ternana Calcio comunica di aver affidato al signor Cristiano Lucarelli ed al suo staff la conduzione tecnica della prima squadra rossoverde. In bocca al lupo per questa nuova esperienza con le Fere al nostro allenatore ed a tutti i suoi collaboratori".