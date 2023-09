La storia tra Harry Kane e il Tottenham potrebbe non essere finita: gli Spurs hanno una clausola per riportare a casa l'attaccante, ceduto in estate al Bayern Monaco. L'annuncio choc l'ha dato Daniel Levy, presidente del club londinese, in un forum con i tifosi: "Abbiamo una clausola di riacquisto per Kane. Vorrei ringraziare Harry per tutto quello che ha fatto per noi. Inutile dirlo: è sempre il benvenuto. E' un membro molto amato e stimato della famiglia Spurs e resterà per sempre nella nostra storia".



TORNA A CASA? - L'annuncio ha sorpreso i tifosi e non solo, considerando anche la lunga ed estenuante trattativa che in estate ha portato il centravanti inglese classe '93 in Baviera: un lungo tira e molla che ha permesso al Tottenham, nonostante rimanesse un solo anno di contratto, di strappare al Bayern Monaco 100 milioni di euro più 20 di bonus per Kane. Ci si interroga ora sulle cifre di questa clausola di riacquisto e quali siano i limiti temporali per la sua attivazione, ma l'annuncio di Levy lascia aperta la porta al ritorno del 30enne: le strade di Kane e Tottenham possono nuovamente incontrarsi.