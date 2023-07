L'amichevole che questa notte doveva vedere protagonisti Barcellona e Juventus a partire dalle 4.30 al Levi's Stadium di Santa Clara in California non si disputerà. La partita è stata infatti cancellata prima ancora di poter vedere il via o addirittura prima ancora di poter avere informazioni sulle scelte di Xavi e Allegri per le formazioni di partenza.



La motivazione, riporta la stampa spagnola, è legata a un virus intestinale che ha colpito una grossa parte dello spogliatoio del club catalano, mettendo ko più di metà squadra e, di conseguenza, rendendo indisponibile la formazione blaugrana per l'incontro.



La conferma della cancellazione dell'evento è arrivata dal sito ufficiale del club catalano che ha così spiegato i motivi della cancellazione: "FC Barcelona informa che la partita contro la Juventus FC, in programma oggi 22 luglio alle 19:30 al Levi's Stadium, nell'ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Una parte significativa della rosa blaugrana ha una gastroenterite virale".