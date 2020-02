Daspo in arrivo per alcuni tifosi del Verona che si sono presentati allo stadio con un berretto che riproduce la sagoma di Hitler e hanno provato ad entrare. L'occasione è stata la partita contro il Bologna di alcune settimane fa, ma per loro, adesso, sono in arrivo pesanti sanzioni. Secondo quanto riportato da L'Arena il gruppo era composto da una decina di ultras ed è stato immediatamente bloccato all’ingresso dello stadio Dall’Ara il 19 gennaio scorso con i tifosi immediatamente segnalati alla Digos.



Il berretto al centro del caso non è passato inosservato perché riproduceva la sagoma della capigliatura di Hitler mentre sulla visiera era rappresentata la scala, simbolo dell’Hellas, al posto dei classici baffetti. Il tutto era completato dalla scritta Verona, ma tutti i cappellini sono stati immediatamente sequestrati.